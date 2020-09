Branchenverband Acea Pkw-Absatz fällt im August in der EU um 19 Prozent

Die Nachfrage nach Neuwagen ist wegen der Coronakrise im August europaweit eingebrochen. Im vergangenen Monat kamen in der Europäischen Union 769.525 Neuwagen auf die Straße, ein Rückgang um 18,9 Prozent, wie der europäische Herstellerverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Im Juli waren die Neuzulassungen lediglich um knapp sechs Prozent geschrumpft.