Branchenverband: VDA fordert Gleichbehandlung deutscher Hersteller bei E-Auto-Förderung in den USA

Hintergrund sind Pläne in den USA, wonach die Käufer von Elektroautos eine Steuergutschrift in Höhe von 12.500 Euro erhalten sollten. Darin enthalten sein sollen 4500 Dollar für US-Elektrofahrzeuge, die in Betrieben gefertigt werden, in denen die Autogewerkschaft UAW aktiv ist. Ebenfalls inbegriffen wären 500 Dollar für in den USA hergestellte Batterien. Werde das Vorhaben in der aktuellen Form verabschiedet, würden von aktuell mehr als 50 im Markt angebotenen Elektrofahrzeugen nur zwei Modelle in vollem Umfang profitieren, hieß es beim VDA. Nicht in den Genuss der Förderung kämen neben Importautos auch in den USA produzierte Fahrzeuge aus Fabriken, in denen die Gewerkschaft nicht vertreten sei.