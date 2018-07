Brancheverband VDA: Deutsche Autobauer sind trotz Dieselkrise optimistisch für den Heimatmarkt

Für die weltweite Produktion der deutschen Pkw-Hersteller rechnet der VDA ebenfalls mit einem Plus: Diese werde 2018 um ein Prozent auf einen neuen Höchststand von 16,7 Millionen Einheiten anwachsen. Die Automobilwirtschaft bleibt dabei weiter stark von Ausfuhren abhängig. Bei den in Deutschland gefertigten Fahrzeugen liege die Exportquote bei 76 Prozent. Aber auch jedes zweite von deutschen Herstellern in den USA produzierte Auto gehe in den Export.