Brandbrief aus der Zentrale Fresenius greift bei Konzerntochter Vamed durch

Fresenius-CEO Sen, seit Oktober im Amt, baut den schwächelnden Medizinkonzern derzeit radikal um – etwa durch weitgehende Loslösung der Dialysesparte Fresenius Medical Care. Im Zentrum stehen künftig die Medikamentensparte Kabi und die Klinikkette Helios. Vamed sollte ursprünglich verkauft werden. Nun will Sen wohl erst einmal das Geschäft in Ordnung bringen. Fresenius ist mit 77 Prozent an Vamed beteiligt, den Rest halten österreichische Eigentümer. Fresenius lehnte einen Kommentar ab. Das Unternehmen veröffentlicht am kommenden Dienstag seine Quartalszahlen.