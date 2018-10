Einer der Gründe, warum Bayer beziehungsweise die Marke Iberogast sozusagen glimpflich davonkommt, könnte sein: Die wenigsten haben von all dem überhaupt mitbekommen. Zwar ist die Attention so hoch wie seit Anfang 2017 nicht – doch absolut gesehen heißt das: Maximal 15,8 Prozent aller Kenner der Marke Iberogast haben kürzlich etwas über sie gehört. Und selbst von denjenigen, die kürzlich Iberogast gekauft haben, haben nur ungefähr die Hälfte auch etwas von der Marke in den Nachrichten oder von Freunden mitbekommen.



Und fragen wir eben diese – die Iberogast-Käufer –, ob sie sich vorstellen können, dieses Produkt generell wieder zu erwerben, sagt die überwiegende Mehrheit : Ja. Bezogen auf alle Deutsche geben aktuell 16 Prozent ein generelles Kaufinteresse an Iberogast an. Damit wird das Magen-Darmmittel nach wie vor häufiger genannt als etwa Buscopan, Imodium und Rennie.