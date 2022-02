Der Blick in unseren tagesaktuellen Markenmonitor YouGov BrandIndex zeigt, dass die Kampagne, die durch Point-of-Sale- und Social-Media-Elemente über die TV-Werbung hinaus verlängert wurde, deutlich auf die Marke eingezahlt hat. So stiegen mit dem Beginn der Ausstrahlung des diesjährigen Dschungelcamps die Werbewahrnehmung und die Markenbekanntheit nicht nur unter den IBES-Zuschauern deutlich, auch bei der Betrachtung der Daten für die Gesamtbevölkerung legten die Werte zu. Ebenfalls punkten konnte Kuemmerling in Bezug auf die Consideration, also ob die Verbraucher sich vorstellen können ein Produkt zu kaufen, oder nicht. So erfreut sich der Kräuterschnaps unter den Dschungelcamp-Zuschauern steigender Beliebtheit und der Anteil derjenigen, die den Halbbitter in ihr Relevant-Set einbeziehen, liegt nach dem Ende der 2022er IBES-Staffel ebenfalls höher als zuvor. Gleichzeitig zeigt der Blick in die uns vorliegenden historischen Marken-Daten, dass Kuemmerling die Consideration der Marke unter deren Kennern auch unabhängig der Werbung im TV-Format in den letzten zwei Jahren ausbauen konnte. Interessanterweise wirkt sich die gesteigerte Wahrnehmung des Halbbitters durch die IBES-Kampagnen kaum auf den Buzz aus, mit dem wir im BrandIndex messen, ob über eine Marke mehrheitlich positiv oder negativ gesprochen wird. Zwar wird Kuemmerling seit Aufnahme in unser Tracking anno 2018 grundsätzlich positiv wahrgenommen, doch ist der Buzz-Zuwachs im Ausstrahlungszeitraum von IBES vergleichsweise moderat.