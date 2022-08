Auf dem deutschen Smartphone-Markt werden gerade die Karten neu gemischt. Zwar führen die Giganten wie Apple und Samsung weiterhin das Feld an, doch konnten chinesische Hersteller sich in den letzten Jahren erfolgreich hierzulande etablieren. Der Lizenzstreit zwischen den Handyherstellern Nokia und Oppo zeigt, wie hart der Markt umkämpft ist. Wie reagieren die deutschen Verbraucher auf die Entwicklungen in der Smartphone-Branche und welche Marken konnten die Deutschen im ersten Halbjahr 2022 überzeugen? Mithilfe des Markenmonitors YouGov BrandIndex haben wir uns die Markenperformance und -metriken der Handyhersteller unter deutschen Verbrauchern einmal genauer angeschaut.