Dass Werbung im Bereich Sportartikel und Mode (wie in anderen Bereichen auch) wichtig ist, zeigt ebenfalls der BrandIndex: Je mehr Menschen Werbung einer Marke wahrnehmen, desto mehr zeigen ein Kaufinteresse oder werden sogar zu Kunden. So geben 23 Prozent der Deutschen an, Werbung von Adidas wahrgenommen zu haben. 32 Prozent geben an, Adidas in Betracht zu ziehen. An Puma-Werbung können sich nur 9 Prozent der Erwachsenen erinnern, 20 Prozent ziehen die Marke in Betracht.