Dass eigene Erfahrungen mit einer Marke in diesem Markt so wichtig sind, spielt Henkel allerdings auch in die Hände. Persil-Kunden zeigen sich weitaus zufriedener mit ihrer Wahl als die Kunden anderer Waschmittel – wiederum mit Ausnahme von Frosch. Frosch ist bei der Kundenzufriedenheit dabei, Persil zu überholen, nachdem die Marke in den vergangenen zwei Jahren schon Lenor und Ariel hinter sich gelassen hat.