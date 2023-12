Brauchtum an Silvester Feuerwerksbranche rechnet mit umsatzstarker Saison

Nach Angaben des Umweltbundesamtes sollten abgebrannte Feuerwerkskörper, Mehrschussbatterien und Böller dennoch keinesfalls in der Papiertonne entsorgt werden. Wegen der enthaltenen Chemikalien gehören sie in den Restmüll, heißt es von der Behörde. Um zu vermeiden, dass die giftigen Reststoffe mit Regen- oder Schmelzwasser weggespült werden und so in den Boden und in Gewässer gelangen, sollte der Müll zeitnah entsorgt werden.