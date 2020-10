Brauereien Budweiser Budvar kennt keine Krise

Holger Sydow ist zufrieden. Seit 2015 ist der studierte Diplom-Kaufmann und ehemalige Warsteiner-Manager Vertriebschef der deutschen Budweiser Budvar Importgesellschaft in Erfurt – und seitdem läuft es. Budweiser ist in Deutschland mit rund 375.000 Hektoliter Jahresabsatz die Importbiermarke Nummer 1. Bereits 1895 als „Tschechische Aktienbrauerei“ gegründet, setzt Budweiser Budvar die über 750 Jahre alte Brautradition in Budweis fort und exportiert die tschechische Biermarke heute in über 70 Länder weltweit. Trotz der Covid19-Krise konnte das in der südböhmischen Stadt České Budějovice (Budweis) gebraute Pils seine Bedeutung auf dem deutschen Markt kräftig ausbauen. Dabei profitiert die tschechische Import-Marke seit Jahren schon vom Trend zu internationalen Biermarken in Deutschland, die vor allem durch viele ausländische Craft-Beer-Marken befeuert wird. Zum anderen litt Budvar während des Lockdowns kaum unter den wochenlangen Schließungen von Kneipen, Bars oder Restaurants.