Bremsenkonzern: Knorr-Bremse kauft in Spanien für 200 Millionen Euro zu

Der Münchner Bremsenkonzern Knorr-Bremse baut mit einer Übernahme in Spanien sein Geschäft mit Lkw-Werkstätten und Flottenbetreibern aus. Knorr-Bremse kauft für rund 200 Millionen Euro eine Mehrheitsbeteiligung von 55 Prozent an Cojali, dem Entwickler und Hersteller eines Systems, das die Ferndiagnose von Fehlern und Schäden an Lkw-Teilen ermöglicht, wie der neue Eigentümer mitteilte.