Bremsspezialist Vorstandschef von Knorr-Bremse tritt zurück

Wenige Monate nach dem erfolgreichen Börsengang von Knorr-Bremse verlässt Vorstandschef Klaus Dellers Knall auf Fall den Autozulieferer. Grund für die überraschende Demission des 57-Jährigen seien „unterschiedliche Auffassungen von Führung und Zusammenarbeit“, teilten die Münchner am Dienstag mit. Deller hatte das Familienunternehmen, das mehrheitlich dem Milliardär Heinz Hermann Thiele gehört, im Herbst an die Börse gebracht. Anleger verloren das Vertrauen in die Aktie, die am Montag erst ein Rekordhoch von 103,10 Euro erreicht hatte. Das Papier des Spezialisten für Lkw- und Zug-Bremsen brach um 6,5 Prozent ein, liegt aber noch 20 Prozent über dem Ausgabepreis.