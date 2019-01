 Brexit: So plant der britische Autobauer Aston Martin beim No-Deal

Aston Martin vereinbarte mit dem Transportunternehmen DHL, dass die Lkw in diesem Fall andere Häfen ansteuern. Auch der teurere Weg über Luftfracht sei organisiert. Um seine Luxusautos ohne Unterbrechung in Europa verkaufen zu können, hat Aston Martin zudem im vergangenen Jahr ein Lager in Deutschland aufgebaut. „Je nachdem, was in den nächsten Wochen passiert, kann das noch aufgestockt werden oder nicht“, sagte Palmer.