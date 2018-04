Brief an Mitarbeiter: VW-Betriebsratschef Osterloh lobt Diess – Marke Volkswagen bekommt stellvertretenden Vorsitzenden

WolfsburgDer neue VW-Konzernchef Herbert Diess hat die volle Unterstützung des Betriebsrates beim Aufbau einer neuen Struktur im weltweit größten Automobilkonzern. Beim einflussreichen Betriebsratschef Bernd Osterloh stößt es besonders auf Zustimmung, dass Diess die Trennung von Konzern- und Markenchef wieder aufgeben will. „Denn wir sind der Überzeugung: Das operative Führungsmodell des Konzerns kann langfristig nur dann erfolgreich sein, wenn der Vorstandsvorsitzende gleichzeitig auch Verantwortung für die Marke trägt“, schreibt Osterloh in einem Brief an die VW-Belegschaft, der dem Handelsblatt vorliegt.