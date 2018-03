Britischer Autozulieferer: Übernahmekampf um GKN gewinnt an Fahrt

LondonDer Übernahmekampf um den britischen Auto- und Luftfahrtzulieferer GKN spitzt sich zu. Der Sanierungsspezialist Melrose bot am Montag an, seine Offerte aufzubessern, um die Zustimmung der Aktionäre zu erreichen. So will Melrose etwa eine Milliarde Pfund (1,1 Milliarden Euro) in den Pensionsfonds des Unternehmens stecken. Zudem soll die Annahmeschwelle auf gut 50 Prozent von bisher 90 Prozent gesenkt werden.