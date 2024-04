BSH-Hausgeräte Europas größter Hausgerätehersteller vermeldet drastischen Umsatzeinbruch

Dafür sei es notwendig, die „zugehörige Personalplanung vorausschauend auf die Zukunft auszurichten“, erklärt der Vorstandsvorsitzende. Was das in der Realität für die Belegschaft in den weltweit 39 Fabriken bedeutet, haben die mehr als 60.000 Mitarbeiter bereits im Februar erfahren. BSH kündigte an, bis 2027 etwa 3500 Stellen abzubauen – allein 1000 Arbeitsplätze in diesem Jahr. Zuvor hatte schon Konkurrent Miele angekündigt, in den kommenden Jahren mehr als 2000 Arbeitsplätze zu streichen.