Bundesverband der Deutschen Industrie: Handelskrieg kostet laut BDI-Vize Bauer Arbeitsplätze in Deutschland

Er sei „in großer Sorge, was gerade in der Welt passiert“, sagte Bauer. Einzelne Beweggründe für einen Handelsstreit seien zwar verständlich, etwa die Kritik von US-Präsident Donald Trump an den enormen Handelsüberschüssen Chinas. Aber die Art und Weise, wie Trump das Problem lösen will, sei nicht der richtige Weg.