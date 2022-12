Cannabis-Freigabe Sind die Niederlande ein Vorbild? „Auf keinen Fall!“

Was muss noch passieren, damit die Liberalisierung ein Erfolg wird?

Ich schätze den Bedarf in Deutschland auf zwischen 160 und 750 Tonnen. Genau weiß man das nicht, es gibt ja keine Umsatzstatistiken. Am belastbarsten ist aus meiner Sicht die Berechnung, die auf etwa 400 Tonnen pro Jahr kommt. Diese Menge muss komplett aus heimischer Produktion gedeckt werden. Die UN-Konvention von 1961 und europarechtliche Vorschriften verbieten den Import. Bislang sind in Deutschland allerdings erst sehr wenige Tonnen legal verfügbar. Deswegen muss es viele Anbaubetriebe geben und deswegen dürfen die Sicherheitsanforderungen nicht zu hoch angesetzt werden, damit sich Produktion und Anbau lohnen. Ich verstehe ja, dass Cannabispflanzen nicht auf dem freien Feld angebaut werden soll. Da wäre die Versuchung, mal eben was mitgehen zu lassen, tatsächlich zu groß. Andererseits sollte man es mit den Sicherheitsvorkehrungen auch nicht übertreiben. Also keine teuren Alarmanlagen und schwere Stahltüren. Ein verschließbares Gewächshaus reicht aus. Es ist ja auch nicht so schwierig Cannabis zuhause anzubauen. Man muss nicht irgendwo einbrechen, um an Cannabis zu kommen. Das hat man schon vor Jahren gesehen, als der heutige Landwirtschaftsminister Cem Özdemir in einem Video neben einer Cannabispflanze posierte.