Cannabis Legalisierung light ist besser als gar nichts

Das vorgestellte Eckpunktepapier kann der Einstieg in eine neue Cannabis-Politik werden, die nötig ist, nachdem die bisherige Verbotspolitik zu wenig geführt hat. Denn die Ziele einer Legalisierung bleiben ja richtig: Schwarzmarkt eindämmen, Polizei und Gerichte entlasten, Jugendliche schützen – auch durch bessere Qualitätskontrolle und weniger Verunreinigungen.



Deutschland ist das erste Land in der EU, dass sich an ein solches Projekt wagt. Die Niederlande sind da eher kein Vorbild – sie sehen lediglich von Strafverfolgung ab, der Stoff stammt aber in der Regel aus illegalem Anbau.