Cannabis-Legalisierung Warum Moritz Bleibtreu einen sechsstelligen Betrag in Cannabis investiert

In den Filmen „Lammbock“ und „Lommbock“ spielte er einen Kiffer; abseits der Kamera setzte sich Moritz Bleibtreu für die Legalisierung von Cannabis ein. Nun investiert der Schauspieler, bekannt aus „Der Baader Meinhof Komplex“ oder „Elementarteilchen“ einen sechsstelligen Betrag in das Frankfurter Cannabis-Start-up Bloomwell. „Die Cannabis-Pflanze kann vielen Menschen helfen, ein besseres Leben zu führen“, ist Bleibtreu überzeugt. Niklas Kouparanis, CEO von Bloomwell, schwärmt von seinem Promi-Zugang: „Seine Kontakte in die Filmbranche sind für uns Gold wert.“ Der Kontakt zu Bleibtreu kam über den Rapper Giware Hajabi („Xatar“) zustande, der als Markenbotschafter für Bloomwell im Einsatz ist.