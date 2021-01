Car-Software-Org Haustarifvertrag für neue VW-Software-Sparte steht

Als Grundmodell ist eine 35-Stunden-Woche vorgesehen, die Beschäftigte in einem Korridor zwischen 28 und 40 Stunden nach Bedarf individuell ausfüllen können. „Eine vereinbarte Arbeitszeitbremse verhindert ausufernde Anforderungen“, betonte die IG Metall. Nach Angaben von VW gilt der Tarifvertrag rückwirkend ab dem 1. Januar für etwa 4000 Beschäftigte in Deutschland der vor allem in Ingolstadt und Wolfsburg gesteuerten Sparte.