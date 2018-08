Caravan Salon: Hymer-Gruppe setzt auf Campingtrend in China

Düsseldorf/Bad WaldseeDie Hymer-Gruppe setzt auf eine wachsende Camping-Begeisterung in China und will dort künftig selbst Wohnwagen und Reisemobile bauen und verkaufen. Ein neu gegründetes Gemeinschaftsunternehmen mit dem chinesischen Partner Loncen soll noch dieses Jahr die Arbeit aufnehmen, wie Hymer am Freitag am Rande der Messe Caravan-Salon in Düsseldorf ankündigte. „Wir sehen, dass sich der Markt entwickelt, und wir wollen von Anfang an dabei sein“, sagte Vorstandschef Martin Brandt der Deutschen Presse-Agentur.