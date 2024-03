Carlyle Thyssenkrupp prüft Einstieg von Investor bei Marine-Tochter

Thyssenkrupp prüft einen Einstieg des US-Finanzinvestors Carlyle bei seiner Tochter Marine Systems. Beide Unternehmen verständigten sich darauf, in eine vertiefende Prüfung und Bewertung (Due Diligence) der Marinesparte einzusteigen, teilte der Industriekonzern am Dienstag mit. Gegenstand dieser Bewertung sei ein möglicher Teilverkauf von Thyssenkrupp Marine Systems an Carlyle.