LondonDer Autobauer BMW baut seinen Carsharing-Dienst Drive Now in der britischen Hauptstadt London aus. Das Angebot solle künftig in fünf weiteren Stadtteilen verfügbar sein, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Hinzu kämen die Bezirke Westminister, Barnet, Tower Hamlets, Southwark und Brent.