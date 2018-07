CATL Regierung kündigt Bau chinesischer Batteriezellen-Fabrik in Thüringen an

09. Juli 2018 , aktualisiert 09. Juli 2018, 08:56 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

In Thüringen soll eine der größten Fabriken für Batteriezellen in Europa entstehen. Der Weg dafür wird am Montag in Berlin freigemacht.