Da sich das Celestial-Star-Konzept in erster Linie an Kunden aus Königshäusern im Nahen Osten richtet, die in der Regel mit großen Delegationen um die Welt fliegen, bietet die zweite Hälfte der Kabine großzügige Unterbringungsmöglichkeiten – zum Beispiel für den Beraterstab und anderes Personal. Hochrangige Minister oder Staatsgäste können in den sechs Deluxe-Suiten untergebracht werden, modernen First-Class-Abteilen, die speziell an dieses VVIP-Kabinendesign angepasst wurden.

Bild: Lufthansa Technik AG