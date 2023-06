CEO-Wechsel Der neue Bayer-Chef – fünf Baustellen, eine Mission

Anderson will freilich auch eigene Akzente setzen. Vor allem treibt ihn eine Mission an: Der neue Bayer-CEO will Bürokratie abbauen, Abläufe beschleunigen, Hierarchien abbauen, Entscheidungen delegieren. So hat es Anderson schon bei Roche gehalten: Dort schaffte er überflüssige Meetings ab, strich Budgetrunden. Alles, was keine Verbesserung für Patienten bringt, stand zur Disposition. Anderson verlangt mehr Leistung, lässt Mitarbeitende mehr entscheiden, fördert Talente. Er will, dass sich seine Leute als Unternehmer im Unternehmen begreifen. Bei Roche habe er damit eine „neue Dynamik“ ausgelöst – sagen die einen. Andere sprechen von „Kollateralschäden“, vom „Kommen und Gehen“ in vielen Abteilungen.