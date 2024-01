CES 2024 Roland – der Problemlöser

Für Gary Shapiro, den drahtigen Chef des CES-Veranstalters Consumer Technology Association, ist das kein Widerspruch. Die Produkte von Siemens, so argumentiert er, dominieren unser Leben, selbst wenn man sie oft nicht so bewusst wahrnimmt. „In New York kann man sich keinen Meter bewegen, ohne von Siemens Produkten umgeben zu sein“, sagt Shapiro. Um dann „Roland“ anzukündigen, „den Problemlöser.“ Der 59-Jährige springt auf die Bühne, in Jeans, offener Lederjacke über weißem T-Shirt, modisch um mindestens zehn Jahre verjüngt. Um dann in typisch amerikanischer Manier zu schmettern, „dass 2024 ein Wendepunkt sei“. Busch doziert über Siemens Vision des „industriellen Metaversums“, der Fusion zwischen realer und digitaler Welt.