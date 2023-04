ChatGPT in der Industrie „In 70 Prozent der Fälle ist das Ergebnis nutzlos“

Warum wachsen neue Technologieunternehmen dennoch eher in den USA und China heran?

Was mir in Europa wirklich Sorge macht, ist die Skalierung. Gewisse Start-ups in China und USA sind so erfolgreich, weil sie einen einheitlichen großen Markt haben – und darin relativ schnell wachsen können. In Europa herrschen in jedem Land unterschiedliche Standards. Nehmen Sie als Beispiel Solarwechselrichter: Die sind in der Schweiz anders als in Deutschland, und in Frankreich und Spanien wieder anders. Das heißt: Für jedes Land muss ich Anpassungen fahren. Europa muss lernen, Standards besser zu vereinheitlichen – gerade, wenn’s um neue Dinge wie die Energiewende geht.