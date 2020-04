Chef der schwedischen AHK „Es braucht in Schweden keine Verbote – anders als in Deutschland“

Diese Maßnahmen werden als schwedischer Sonderweg bezeichnet. Anders als zum Beispiel Deutschland hat Schweden bislang keine Kontaktverbote oder Ausgangssperren erlassen, sondern appelliert viel mehr an die Bürger, damit diese zuhause bleiben. An den meisten Schulen wird noch gelehrt, in vielen Geschäften werden noch Waren verkauft.

Von außen betrachtet mag der schwedische Umgang mit dem Virus womöglich lax aussehen. Doch man darf nicht vergessen, dass das Land mit dieser Handlungsweise immer sehr gut gefahren ist. In der schwedischen Gesellschaft sind Konsens und Eigenverantwortung prägende Elemente. Vor diesem Hintergrund sind Hinweise und Empfehlungen zielführende Instrumente der Politik. Es braucht in Schweden keine Verbote – anders als in Deutschland.