Chef von Langnese, Magnum und Ben&Jerry's „Zu Hause auf dem Sofa sind es immer 20 Grad“

Sie wollen auch andere Teile des Geschäfts aufheizen – zum Beispiel die Eistruhen. Was soll das bringen?

Richtig, das testen wir gerade in Deutschland. Unilevers Ziel ist es, bis zum Jahr 2039 klimaneutral zu werden. Und wenn es um Eiscreme geht, dann sind die wichtigsten Faktoren einerseits die Milchprodukte und andererseits die Kühlkette und besonders die Kühltruhen in den Verkaufsstellen.

Zugriff haben Sie nur auf die Eistruhen, die Unilever selbst gehören. Wie viele sind das?

Wir haben drei Millionen Tiefkühltruhen auf der Welt, ungefähr 40 Prozent unserer Eiscreme wird in diesen Truhen verkauft. Wir glauben, dass wir die diese Kühltruhen von -18 Grad Celsius auf -12 Grad Celsius aufwärmen können und dennoch die Qualität der Eiscreme und des Erlebnisses für die Verbraucher aufrechthalten können. Wir experimentieren dieses Jahr nur mit einem kleinen Teil unserer Tiefkühltruhen, aber wir denken, dass wir damit zwanzig bis dreißig Prozent der Energie einsparen können. Bei unserem Pilotprojekt in Deutschland haben wir 24 Prozent der Energie eingespart.



Wie schnell wollen Sie die wärmeren Tiefkühltruhen einführen?

Es ist noch zu früh, um zu sagen, wie schnell wir sein werden. Ich halte das eher für ein Fünf-Jahres-Projekt. Aber ich denke, es zeigt das Potenzial. Wir stellen fest, dass die Kühlkette oft zu kalt ist, das gilt auch für die Distributionslager oder sogar die Lkw. Jetzt überlegen wir, wie wir die Kühlkette professionell erwärmen können und dadurch Treibhausgase reduzieren. Das ist nicht nur für Unilever interessant, sondern für die ganze Industrie.