Chemie: Das Ende von BASF als weltgrößter Chemiekonzern naht

Mehr aus der Not geboren ist dagegen die Annäherung zwischen Sinochem und Chemchina in China. Die Begeisterung in beiden Unternehmen soll sich in Grenzen halten. Viel Synergien gibt es nicht: Sinochem ist ein weltweit führender Düngemittelhersteller und Chemchina spielt nach der Übernahme der Schweizer Syngenta im Agrargeschäft mit Pflanzenschutzmitteln und Saatgut eine wichtige Rolle. Vielleicht gebe es da bei der Digitalisierung und beim Marktzugang einige Synergien, sagt ein Branchenkenner: „Aber eine richtig überzeugende Logik für den Deal sehe ich nicht.“ BASF brauche sich jedenfalls keine großen Sorgen zu machen.

Wobei der noch größte Chemiekonzern der Welt in China seine eigene Strategie fährt. BASF plant gerade in der südchinesischen Provinz Guangdong den Bau eines neuen Groß-Standortes. Geschätzte Kosten: rund zehn Milliarden Euro. 2030 sollen die Anlagen stehen. „Wir sind das erste ausländische Unternehmen, das in China einen solchen Verbundstandort alleine baut“, sagt Vorstandschef Martin Brudermüller, „China steht für rund vierzig Prozent des globalen Chemiemarktes.“ Allzu bange vor den neuen Konkurrenten scheint er nicht zu sein: „Unser Fokus liegt eher auf privat geführten Unternehmen, nicht auf staatlichen Unternehmen.“