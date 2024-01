Chemie Gewinneinbruch bei BASF: Ein Warnzeichen für die gesamte Branche

Mit den Zahlen zum dritten Quartal hatte BASF bereits angekündigt, seine Kosten in den kommenden Jahren wegen des unsicheren Umfelds noch stärker eindampfen zu wollen. Bis 2027 sollen nur noch 24,8 Milliarden Euro investiert werden - rund vier Milliarden Euro weniger als bislang geplant. Die Zahl der Projekte würde reduziert, alternative Maßnahmen ergriffen, die geringere Sachmittel erfordern, verkündete Brudermüller. Nur zwei Ausnahmen soll es geben: Beim grünen Umbau des Konzerns will Brudermüller keine Abstriche machen und auch am Bau des neuen Verbundstandorts in China hält der Konzernchefin vollem Umfang fest. Anfang des Jahres hatte BASF wegen verschlechterter Geschäfte und erschwerter Rahmenbedingungen in Europa ein Sparprogramm aufgelegt, inklusive Stellenabbau.