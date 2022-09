Chemie „Hier stehen Hunderttausende Jobs auf der Kippe“

Was fordern Sie konkret?

Die Chemieindustrie braucht ab Oktober eine Deckelung der Strom- und Gaspreise. Anfang 2022 kostete Gas 80 Euro pro Megawattstunde, Strom 50 Euro pro Megawattstunde, heute ist es das Fünf- bis Siebenfache. Ich kann mir vorstellen, dass die Chemiefirmen 80 Prozent ihres Strom- und Gasbedarfs zu den Preisen vom Jahresanfang beziehen. Was darüber hinaus geht, zumindest für einen Basisbedarf, muss die Regierung kompensieren, so wie es in Frankreich und Spanien praktiziert wird. Und die Gasumlage würde die Preise noch weiter treiben. Die Unternehmen benötigen die Unterstützung jetzt und nicht irgendwann im kommenden Jahr, weil Teile der Industrie die nächsten sechs Monate möglicherweise nicht überleben.