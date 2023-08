Lanxess-Chef Matthias Zachert will den Kölner Spezialchemiekonzern nach einem Gewinneinbruch im zweiten Quartal mit einem Sparprogramm wetterfest machen. „Die Chemie und auch Lanxess sind derzeit in schwerem Fahrwasser. Die erhoffte Nachfragebelebung für das zweite Halbjahr ist derzeit nicht absehbar. Daher steuern wir gegen“, erklärte Zachert am Freitag.