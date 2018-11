Chemie-Konzern US-Gericht lässt weitere Glyphosat-Klage gegen Bayer-Tochter Monsanto zu

BerlinIn den USA kommt eine weitere Klage gegen die Bayer-Tochter Monsanto wegen der angeblich krebserregenden Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat im Februar vor Gericht. Das kündigte ein Bezirksrichter in San Francisco am Dienstag an. Es geht demnach um den Fall eines Mannes aus Kalifornien, der dann vor einem Bundesgericht verhandelt werden soll.