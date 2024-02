Chemie: Lanxess schreibt mehr als eine halbe Milliarde Euro ab

Der Spezialchemiekonzern Lanxess muss in der Bilanz des abgelaufenen Jahres Sonderbelastungen von mehr als einer halben Milliarde Euro verkraften. Die im Zuge von Zukäufen in den Sparten Flavors & Fragrances und Polymer Additives aufgebauten Firmenwerte müssten um 413 Millionen Euro abgeschrieben werden, nachdem die Nachfrage in diesen Bereichen im vergangenen und im laufenden Jahr schwächer gewesen sei als erwartet, teilte Lanxess am Dienstagabend mit.