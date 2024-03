Chemie Lanxess verabschiedet sich vom Kunststoffgeschäft

Doch auch diesen Bereich will Lanxess loswerden. „Wir streben an, die Umsetzung 2024 verkünden zu können“, sagte Lanxess-CEO Matthias Zachert am Donnerstag im Rahmen der Bilanzpressekonferenz. Das Unternehmen ebnet damit den Weg für den endgültigen Ausstieg aus dem Kunststoffgeschäft.