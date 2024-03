Chemie Stellenabbau bei Evonik: Es gibt zu viele Manager

Wachsen will der Konzern in den kommenden Jahren vor allem in Nordamerika, wo Evonik derzeit eine 220 Millionen Dollar teure Produktionsanlage für pharmazeutische Lipide baut, die bei der Herstellung von Impfstoffen benötigt werden. „Nordamerika ist für uns die Wachstumsregion Nummer eins“, sagte Finanzvorständin Meike Schuh am Montag. Dort lockt unter anderem der Inflation Reduction Act Investitionen in grüne Technologien. „Wir gehen nicht davon aus, dass es neue, zündende, spannende, innovative Programme und Ideen aus Berlin oder aus Brüssel geben könnte, die daran etwas ändern würden“, kommentierte Kullmann.