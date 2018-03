Chemie- und Pharmaindustrie: Zehn Milliarden Euro für neue Produkte

Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund macht sich der VCI in einem Zwölf-Punkteplan dafür stark, die Rahmenbedingungen für Innovationen in Deutschland generell zu verbessern. Unter anderem fordert der Verband darin eine steuerliche Forschungsförderung in Deutschland, den Abbau regulativer Barrieren, schnellere Genehmigungs- und Zulassungsverfahren, bessere Bedingungen für den Transfer von Technologien und Allianzen, und günstigere Bedingungen für die Wagniskapital-Finanzierung.