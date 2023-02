Chemie- und Pharmakonzern: Bayer gibt aktivistischem Investor Ubben Platz im Nachhaltigkeitsrat

Der Pharma- und Agrarkonzern Bayer räumt dem aktivistischen Investor Jeffrey Ubben einen Platz in seinem Nachhaltigkeitsrat ein. Der Hedgefonds-Manager zählt zu insgesamt drei neuen Mitgliedern, die in das Gremium berufen wurden. Sie sollen „ihre Fachkompetenz in den Bereichen Zugang zu Medikamenten, Menschenrechte und nachhaltiges Finanzwesen in den Rat einbringen“, wie der Dax-Konzern am Montag mitteilte.