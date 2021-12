Chemie- und Pharmakonzern: Merck baut Geschäft mit Halbleiterkunden in den USA aus

Merck will in den USA rund eine Milliarde Dollar in sein Geschäft mit Elektronikmaterialien für Kunden aus der Halbleiterindustrie investieren. Die Mittel sollen hauptsächlich in die Standorte in Arizona, Kalifornien, Texas und Pennsylvania fließen, um die Produktionskapazitäten von Merck zu erweitern, wie der Darmstädter Dax-Konzern am Dienstag mitteilte.