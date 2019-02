 Chemie- und Pharmakonzern: Monsanto-Übernahme treibt Bayer-Gewinn in die Höhe

Unter dem Strich fiel ein Verlust von gut 3,9 Milliarden (Vorjahreszeitraum: plus 148 Millionen) Euro an, wozu vor allem Abschreibungen auf Marken im Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten beitrugen. Bayer setzte im Schlussquartal 11,06 Milliarden Euro um, ein Plus von fast 29 Prozent.