Chemie: Wieso Covestro besser durch die Krise kommt als BASF

Auch für den Wandel zum chemischen Kreislaufunternehmen braucht Covestro in den kommenden Jahren einen finanziellen Puffer. Der Konzern entwickelt Verfahren für chemisches Recycling, mit denen komplexe Kunststoffmischungen zurück in Roh- und Basisstoffe zerlegt und wieder neu verwendet werden können. So bald wie möglich will Covestro komplett auf Kreislaufwirtschaft und alternative Rohstoffe umstellen und investiert kräftig in die nötige Technologie.