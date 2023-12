Chemiebranche BASF gliedert drei Unternehmensbereiche aus

An der Börse wurde unterdessen eine erneute Gewinnwarnung befürchtet, die blieb bislang jedoch aus. Der Ausblick auf das Gesamtjahr bleibt aber unsicher. Der Konzern schraubt seine Investitionen in den kommenden Jahren deshalb zurück. Von den Kürzungen sind zwei Projekte Brudermüllers explizit ausgenommen: Keine Abstriche will BASF bei der grünen Transformation des Konzerns machen. Auch am Bau des umstrittenen Verbundstandorts in China hält Brudermüller in vollem Umfang fest.