Chemiebranche: Covestro hat Milliarden in der Kasse – die Aktionäre freut's

Die Rede von Thomas klang am Dienstag an vielen Stellen nach Abschied – er wird spätestens im September die Spitze des Leverkusener Kunststoffherstellers verlassen und an Vorstandsmitglied Steilemann übergeben. Es war die letzte Bilanzpressekonferenz des Briten, der die ehemalige Bayer-Tochter vor drei Jahren an die Börse geführt und zu einem Highflyer in der Chemie gemacht hat.