Chemiebranche Das ist der neue BASF-Chef Markus Kamieth

Politisch ist das Projekt höchst umstritten. Brudermüller musste es in den vergangenen Jahren immer wieder lautstark verteidigen, künftig fällt das in die Verantwortung von Kamieth. Kamieth gilt als enger Vertrauter von Brudermüller. In wichtigen Punkten sind sich die beiden einig. Dazu gehören allem voran die Wachstumspläne in China. Beide vertreten das Credo: Die Chancen sind größer als die Risiken. Und: Das Risiko, nicht in China zu investieren, sei höher, als zu investieren. Laut Experten nämlich sollen bis 2030 zwei Drittel des Wachstums in der Chemie aus China kommen.



Ansonsten aber gelten die beiden Männer als grundverschieden. Personen, die Kamieth kennen, beschrieben den Manager als ruhigen, unaufgeregten und sachlichen Gesprächspartner. Kamieth ist nicht als großer Redner, dafür als umso besserer Zuhörer bekannt. Als einer, der sich Gegenargumente gut anhört und sich auch schon mal umstimmen lässt. Vielleicht etwas langweilig, vielleicht etwas zurückhaltend, beides, so wird von seinen Gesprächspartnern versichert, sei jedoch nicht negativ gemeint.