Chemiebranche: Deutscher Kunstharz-Hersteller Allnex für rund vier Milliarden Euro nach Thailand verkauft

Die Käufer mussten sich dabei nicht wie bei Finanzinvestoren üblich in einem Bieterwettstreit durchsetzen: „Wir haben nur bilaterale Verhandlungen mit PTTGC geführt“, sagte Ayles. Ungewöhnlich ist auch die lange Zeit, die Allnex im Portfolio des Investors war, der normalerweise nach drei bis sieben Jahren wieder aussteigt: „Es war uns von Anfang an klar, dass das ein längerfristiges Engagement sein würde. Private Equity braucht gerade in der Chemie einen langfristigen Horizont“, sagte Ayles. Beim „Plexiglas“-Hersteller Röhm, den Advent vor zwei Jahren von Evonik gekauft hatte, werde das ähnlich sein.