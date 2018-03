Chemiebranche: Spezialchemiehersteller Altana beschleunigt Wachstum

Zum Produktprogramm Altana gehören eine Vielzahl von speziellen Kunststoffzusätzen, Pigmente, Dichtungsmassen sowie Imprägnier- und Isoliermaterialien. Der Konzern mit Sitz in Wesel am Niederrhein positioniert sich damit als Spezialchemiehersteller, der stark auf Innovationen setzt und sich mit gut sechs Prozent vom Umsatz eine der höchsten F+E-Kostenquoten in der Chemiebranche leistet. Auch diesen Kurs will Babilas weiter vorantreiben, mit dem Ziel, durch Produktdifferenzierung noch stärkere Wettbewerbsvorteile herauszuarbeiten.